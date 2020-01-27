“فاينانشيال تايمز”: الصين قد تواجه أزمة اقتصادية بسبب “كورونا”

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قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن الصين قد تواجه أزمة لنموها الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب تأثير فيروس “كورونا” المنتشر لديهم، موضحة أنه سوف يؤثر سلبا على الاستهلاك والسفر وقطاع الصناعة، جاء ذلك بعد الإعلان عن مد إجازة عيد بداية السنة الصينية.

وأضافت الصحيفة، أن انتشار المرض أدى إلى إلغاء الاحتفالات برأس السنة الجديدة في كافة أنحاء البلاد، بينما أرجأت مدينة شوزو الصينية عودة ملايين العمال المهاجرين للعمل بسبب الفيروس القاتل حيث تعتبر تلك المدينة ضمن أكبر المدن الصناعية لتوجد مصانع كبرى فيهابينها “جونسون آند جونسون” و”سامسونج”.

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وأوضحت أن أسعار النفط تراجعت ليصل سعر برميل النفط إلى أقل من 60 دولار لأول مرة في عام 2020، عقب تحذير السلطات الصينية من الفيروس.

وكان فيروس كورونا تسبب في وفاة ما لا يقل عن 80 شخصًا وإصابة 2744 آخرين، مما دفع السلطات إلى فرض عزل غير مسبوق على 40 مليون شخص في مقاطعة هوبي بوسط الصين.