“مهلة 6 أسابيع للتنفيذ”.. تسريبات جديدة بشأن “صفقة القرن”

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ينتظر العالم أجمع، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خطة السلام في الشرق الأوسط “صفقة القرن” قريبا، عقب عقد اجتماعات متتالية مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومنافسه بيني جاننتس رئيس حزب أزرق أبيض، قبل خوضهما الانتخابات المقررة مارس المقبل.

وحسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول أمريكي، فإنه من المقرر أن يعرض ترامب الخطة عليهما للتأكد من موافقتهما ومن ثم تحديد جدول زمني للتنفيذ وإعلان التطبيق خلال 6 أسابيع، موضحة أن تلك الاجتماعات من أجل توفير الوقت والجهد لإتمام الصفقة، موضحا أن هدف الاجتماع بهما هو عدن تسييس الأمور والتأكد من موافقتهما على الخطة.

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وكان البيت الأبيض أعلن عن اجتماع ترامب المقرر مع نتنياهو وجاننتس، سيكون غدا في السادسة مساء، ثم يلتقي ترامب مع جانتس في الساعة 7 مساءً، ومن المقوقع عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا عقبه

وفجر إعلان الرئيس الأمريكي، عزمه الإعلان عن “صفقة القرن” الثلاثاء، ردود فعل غاضبة من العديد من الأطراف الفلسطينية، واعتبرت حركة فتح أن ترامب استخدم الصفقة، في إطار دعمه لنتانياهو في الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري في مارس القادم.