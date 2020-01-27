بالفيديو.. سقوط طائرة عسكرية أمريكية على يد حركة طالبان في إقليم غزنة

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أكدت مصادر إعلامية عالمية أن حركة طالبان قد أعلنت بصفة رسمية عن مسؤوليتها في إسقاط طائرة عسكرية أمريكية على أراضي دولة أفغانستان، مما أسفر عن وفاة جميع من كانوا على الطائرة عقب سقوطها مباشرة.

وقامت وكالة “رويترز” بالتأكيد على هذه الأخبار بعدما انتشر فيديو الطائرة العسكرية الأمريكية المحطمة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، علماً بأن الطائرة كان تقل بعض الضباط المهمين إضافة إلى العديد من الجنود في الجيش الأمريكي.

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وسقطت الطائرة تحديداً في إقليم غزنة على أرض دولة أفغانستان، ليبقى العالم مترقباً الآن لرد الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يكون له رد فعل شرس للغاية على حادثة سقوط هذه الطائرة والضحايا الذين كانوا على متنها.

#هواپیمای نیروی هوایی #آمریکا که حامل افسران سیا بود در افغانستان ساقط شد#طالبان اعلام کرد: هواپیمایی که در غزنی سقوط کرده، یک هواپیمای نظامی متعلق به ارتش امریکا بوده و ما آنرا ساقط کرده ایم pic.twitter.com/C1Fr6cQVdI — آلپو چینو (@alpochino_31) January 27, 2020

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