الرئيس الصيني: الشعب هو رمانة الميزان في معركتنا مع “كورونا”

Advertisements

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه يجب الاعتماد على الشعب كونه هو “رمانة الميزان” خلال مكافحة فيروس كورونا، مطالبا من منظمات الحزب الشيوعي الصيني توحيد المواطنين في تطبيق قرارات اللجنة المركزية من أجل تحقيق هزيمة الفيروس القاتل.

وقال بينج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية، إن مصلحة الشعب هي العليا في تلك الحرب الشرسة من أجل الحد من انتشار الفيروس القاتل، مشيرا إلى أنه يجب التعاون والصمود والبقاء يد واحدة من أجل اتباع كافة تدابير الأمانة والسلامة للوقاية من الأوبئة.

Advertisements

وأضاف أن مسؤولي الحزب سوف يكونوا قيد الاختبار في تلك الحرب الشرسة، مطالبا بالتكاتف من أجل مواجهة ذلك الفيروس بشجاعة وقوة، محذرا مسؤولي الحزب من السقوط في ذلك الاختبار الصعب.

وكانت حصيلة أعداد ضحايا “كورونا الجديد” بلغت نحو 106 حالة وفاة في الصين، ونحو 1300 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إجماليا إلى نحو ، ألاف، كما أرجأت الصين عودة الموسم الدراسي إلى أجل غير مسمى.