روسيا: أمريكا لم تتشاور معنا في “خطة السلا”.. والصفقة تخالف القانون الدولي

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أعلن فاسيلي نيبينزيا المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الإدارة الأمريكية لم تتشاور معهم بشأن إعداد “صفقة القرن” التي تزعم إقامة خطة للسلام والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وحسبما نقلت وكالة نوفوستي الإخبارية، أضاف نيبينزيا أنه لم تكن هناك أي مشاورات مع الجانب الروسي، مؤكدا أنهم لا يعرفوا ما هي تلك الخطة، مؤكدا أنها تتجاهل قاعدة التسوية التي يعترف بها المجتمع الدولي.

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وكان سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، حسبما ذكرت روسيا اليوم، قال سابقا أمام منتدى “فالداي” إن المبادرة الأمريكية تهدف لرفض حل الدولتين.

ومن المتوقع أن يستعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة للسلام في الشرق الأوسط “صفقة القرن” في الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.