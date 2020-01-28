الصين تعلن الفترة اللازمة للشفاء من “كورونا”

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قال لي سينفان عضو لجنة شؤون الصحة الصينية، إن مصابي الالتهاب الرؤوي بسبب فيروس كورونا الجديد، بحاجة إلى نحو أسبوع لتماثل الشفاء إذا كانت الأعراض بسيطة.

وحسبما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية، أن مرضى الالتهاب الرؤوي في حالته الخطرة قد يكونوا بحاجة إلى نحو أسبوعين أو أكثر للشفاء، مؤكدا أنه لديه أمل في خروج العديد من الحالات خلال الأيام المقبلة من المستشفى، مؤكدا أن المرضى بعد تماثلهم الشفاء سوف يخضعوا لفحوصات من أجل التأكد من انتهاء الفيروس لديهم وعودة درجة حرارتهم إلى المعدل الطبيعي بجانب إجراء تحليل للحمض النووي الفيروسي للتأكد من الانتهاء التام للمرض.

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وكانت حصيلة أعداد ضحايا “كورونا الجديد” بلغت نحو 106 حالة وفاة في الصين، ونحو 1300 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إجماليا إلى نحو ، ألاف، كما أرجأت الصين عودة الموسم الدراسي إلى أجل غير مسمى.