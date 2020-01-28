“الصحة اليابانية” ترصد أولى حالات انتقال “كورونا” لشخص لم يزر الصين من قبل

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قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم، أنها رصدت أولى الحالات لانتقال فيروس كورونا لرجل ستيني من مواطني مقاطعة نارا، لم يزر الصين من قبل، لكنه قاد حافلة سياحية لصينيين قادمين من ووهان مرتين خلال الشهر الجاري.

وحسبما ذكرت وكالة بلومبرج، فيعتبر ذلك أول مصاب لم يزر الصين من قبل، جاء ذلك بعد أن أعلنت الوزارة تسجيل 6 إصابات بالفيروس خلال الفترة الماضية.

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جدير بالذكر أن الحكومة اليابانية، أعلنت إرسال طائرة إلى مدينة ووهان الصينية، اليوم، من أجل إعادة نحو 200 مواطنا يابانيا، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا هناك، كما أنها سوف ترسل عدد من الأطباء والممرضات ومسؤولي الحجر الصحي لفحص المواطنين هناك على متن الطائرة، على أن تعود الطائرة غدا إلى اليابان.