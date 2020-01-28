“الكل عرضى للإصابة”.. الصين تعلن عن طريقة انتقال “كورونا القاتل”

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن فيروس كورونا الجديد ينتقل بشكل أساسي عن طريق رذاذ الفم إلى جانب التلامس، موضحة أن المصدر الرئيسي للعدوى حاليا هو التعامل مع شخص مصاب.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء الصين “شينخوا”، الثلاثاء، فإن الخطة التجريبية، التي حدثتها “الصحة” من أجل تشخيص وعلاج الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس، شملت 3 خصائص وبائية للسلالة الجديدة من كورونا مقارنة بالسلالات السابقة، مشيرة إلى أن المصدر الرئيسي للعدوى في الوقت الحالي هو الأشخاص المصابين بالفيروس الجديد.

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وأكدت الوكالة، أن كافة الأشخاص معرضون للإصابة بالفيروس بشكل عام بما في ذلك الأطفال والرضع، مشددة على خطورة إصابة كبار السن ومرضى السكري وارتفاع الضغط والأوعية الدموية، موضة أنه حال إصابتهم ستكون حالة حرجة للغاية.

وكانت الصين، سجلت مصرع 106 حالة غالبيتهم من مقاطعتي “هوبي” و”هاينان” والعاصمة بكين، إلى جانب إصابة 4515 إصابة بالإلتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس القاتل.