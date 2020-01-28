ترامب يوضح تفاصيل صفقة القرن لنشر السلام بين فلسطين وإسرائيل

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أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كل التفاصيل المتعلقة بصفقة القرن، والتي تهدف إلى نشر السلام بين دولة فلسطين وبين إسرائيل بعد النزاع الكبير الذي دار بين الطرفين طيلة السنوات الماضية منذ عام 1948.

وأكد دونالد ترامب خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في واشنطن رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الشعب الفلسطيني يستحق الفرصة من أجل تحسين مستقبله بعد المعاناة التي عاشها في السنوات الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أن وضع خطة محكمة من أجل نشر السلام بين فلسطين وإسرائيل يبدو أمراً في غاية الصعوبة والتعقيد في نظر الكثير من الناس، إلا أن خطة السلام التي وضعها بنفسه مختلفة تماماً عن جميع الخطط الماضية، نظراً لأنها سوف توفر حلولاً مثالية لكلاً من الطرفين على حد سواء.

وشدد الرئيس الأمريكي في حديثه على أن دولة فلسطين المستقبلية لن تقوم إلا بشرط وحيد فقط لا غير، وهي أن تكون خالية تماماً من الإرهاب حتى لا تؤثر على أمن وسلامة دولة إسرائيل، مع احتمالية أن تكون عاصمة دولة فلسطين الجديدة في القدس الشرقية.

وأضاف أيضاً أن دولة إسرائيل قد قطعت شوطاً كبيراً من أجل تحقيق السلام مع فلسطين، مؤكداً في الوقت ذاته أن أمريكا ستكون أول دولة تُقدم المساعدة لدولة فلسطين في حالة وافق الرئيس الفلسطيني على خطة السلام المقترحة.

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