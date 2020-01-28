الصين تؤكد وصول فيروس كورونا إلى ذروته خلال 10 أيام

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لا يزال فيروس كورونا القاتل يواصل انتشاره بشكل غير معقول في كافة أنحاء دولة الصين، بالرغم من الإجراءات الوقائية والتدابير التي حرصت السلطات الصينية على اتخاذها طيلة الأيام الماضية وتحديداً منذ انتشار المرض في مدينة ووهان.

وأكدت اللجنة الحكومية للصحة في الصين أن انتشار فيروس كورونا في البلاد سوف يصل إلى ذروته في خلال 7 أو 10 أيام، إلا أن العدوى لن تكون واسعة النطاق أي من المحتمل بقائها داخل مدينة ووهان فقط إضافة إلى المدن الأخرى المجاورة.

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يُذكر أن فيروس كورونا قد تسبب في وفاة أكثر من 106 مواطن صيني حتى الآن منذ انتشاره، إضافة إلى وجود آلاف من الحالات التي تعرضت إلى الإصابة بالفيروس ولكنها لا تزال على قيد الحياة.

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