تركيا تنزل جنودا ومعدات حربية في ميناء طرابلس عبر مدمرة حربية

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قالت قناة العربية، إن مدمرة حربية تركية أنزلت جنودًا وآليات حربية ثقيلة في ميناء طرابلس بليبيا، مساء أمس، مشيرة إلى أن تركيا أرسلت بارجتين حربيتين محملتان بالنعدات الثقيلة والجنود إلى ليبيا.

وحسبما ذكرت “العربية”، نقلا عن وسائل إعلام محلية، قال أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن تركيا تنقل الإرهابيين من سوريا لليبيا، على نحو متصاعد، مضيفا أن العمليات العسكرية التي أقامها الجيش الوطني الليبي في منطقة الهيشة (أبوقرين)، كانت ضربات استباقية محدودة بعد التأكد من إرسال تركيا جنودا مقاتلين لشن عملية ضد الجيش الليبي في طرابلس.

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وشدد على أن مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإرسال جنودا مرتزقة من الخارج لدعم حكومة الوفاق المرتزقة في الداخل، لن يمر مرور الكرام.