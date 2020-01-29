الصين تعلن شفاء حالتين من فيروس كورونا

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أكدت وزارة الصحة الصينية، خروج عاملين طبيين من المستشفى الطبية في مدينة ووهان، بعد شفائهما من الالتهاب الرؤوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أنه تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا القاتل، قبل أسبوعين ماضيين، مؤدة أنهم غادرا المستشفى صباح اليوم، بعد تلقيهم العلاج وشفائهم من المرض.

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وكانت الصين أعلنت شفاء أول حالة بعد تلقي العلاج لسيدة لديها 56 عاما وتقيم في مقاطعة شنجهاي في منطقة ووهان مركز تفشي المرض.

جدير بالذكر أن الصين أعلنت ارتفاع أعداد المصابين إلى 5974 شخصًا في 31 منطقة على مستوى المقاطعات الصينية، ووفاة 132 حالة، حسبما ذكر تقرير اللجنة الوطنية للصحة الصادر أمس.