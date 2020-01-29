لاستيعاب مصابي كورونا.. الصين تبني مستشفى طوارئ خلال 48 ساعة

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أعلنت الصين، افتتاح مستشفى جديد لاستيعاب مصابي كورونا الجديد بجانب مدينة ووهان (منبع الفيروس المتفشي) في الصين، خلال 48 ساعة فقط.

وبدأت الصين عمليات تحويل مبنى فارغ إلى مرفق صحي للطوارئ ضم ألف سرير لاستيعاب المُصابين بالفيروس القاتل.

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وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بدأت عملية نقل المصابين بالفيروس إلى المركز الطبي الإقليمي في منطقة جبل دابي بمقاطعة “آنهوي” شرقى الصين، أمس، بعد أن تم الانتهاء من تشغيل المستشفى خلال 48 ساعة فقط بفضل الجهود المشتركة بين موظفي البناء في الشركات والمرافق العاملة والشرطة.

وأضافت الصحيفة إلى أن المستشفى التي بنيت في هوانجتشو كفرع جديد لمستشفى هوانجقانج المركزي المتوقع اقتتاحه في مايو المقبل، وجاء ذلك على خلفية توجيه السلطات المحلية أوامر باستخدام المبنى الفارغ، وبدء أعمال التجديد بمشاركة أكثر من 500 عامل وعشرات المتطوعين اللذين شاركوا بنقل الأسرة ومركبات ثقيلة، كما تم تزويد المستشفى بخدمات المياه والكهرباء والإنترنت لإتمام التشغيل.

ويعتبر ذلك المستشفى هو الأول من نوعه لعلاج الفيروس القاتل، وكان من المقرر الإعلان عن اكتمال المستشفى نهاية الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر أن “كورونا القاتل”، أدى إلى وفاة نحو 132 حالة، وإصابة 5974 حالة، بالالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس، بينما لا تزال 1239 مريضا في حالة حرجة، و9239 آخرين مشتبه في إصابتهم، وفقا لتقرير اللجنة الوطنية للصحة في الصين الصادر اليوم الأربعاء، بينما وصل الفيروس القاتل إلى 16 دولة حتى الآن كان آخرهم الإمارات العربية.