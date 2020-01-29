أمريكا واليابان يجلوا رعاياهم من ووهان الصينية

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أجلت الولايات المتحدة واليابان، المئات من رعاياهما من مدينة ووهان الصينية، منبع انتشار فيروس كورونا الجديد، والذي تخطى عدد إصاباته وباء سارس، الذي انتشر من 20 عاما.

وقالت السلطات الصحية الصينية، إنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 132 حالة وفاة وإصابة 5974 شخصا.

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وتجاوزت أعداد الإصابة، أعداد ضحايا فيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) الذي طاول 5327 شخصا في 2002 و2003 وأدى إلى وفاة 774 شخصا في العالم بينهم 349 صينيا.

وتتمركز الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين، ووصل عدد من الحالات إلى 16 دولة أخرى، وكانت أولى الحالات خارجيا في اليابان وألمانيا، وأخرهما الإمارات.