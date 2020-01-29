ارتفاع وفيات “كورونا” في الصين إلى 132 شخصا و6 آلاف حالة

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قال التلفزيون الرسمى للصين، إن أعداد وفيات فيروس كورونا ارتفعت إلى 132 شخصا، بينما زاد عدد المصابين إلى نحو 6 آلاف حالة.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أجرى اتصالات هاتفيا بسفير مصر في بكين للاطمئنان على أحوال المصريين هناك، ويتابع دوريا الأوضاع من أجل بحث أوضاع الجالية المصرية هناك، مشيرة إلى أنه لا يوجد إصابات مصرية حتى الآن.

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وكانت مصر اتخذت تدابير احترازية لمنع دخول المرض إلى مصر، بينها تشديد وزارة الطياران على العاملين في المطار بشأن ضرورة اتباع المعايير والضوابط بدقة لحفظ أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب الفحص الطبي الشامل لكل الركاب القادمين من المدن الصينية، إلى جانب اتباع الإرشادات مع الركاب القادمين من أي مناطق أخرى.

وبشأن إمكانية إجلاء المواطنين المصريين في الصين، أكدت الحكومة المصرية، أنه من غير المسموح بخروجهم داخليا أو خارجيا وهو قرار سيادي صيني لا يمكن التدخل فيه، مشيرة إلى أنه من غير المسموح بخروج أي شخص من ووهان أي كانت جنسيته.