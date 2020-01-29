الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يرفض صفقة القرن ويُحذر من عواقبها

Advertisements

أبدى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المتواجد في العاصمة القطرية الدوحة رفضه القاطع لكافة محاور صفقة القرن التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الثلاثاء، والتي تهدف إلى نشر السلام بين فلسطين وإسرائيل بعد سنوات طويلة من النزاع بينهما.

وأكد اتحاد علماء المسلمين في بيان رسمي أن صفقة القرن لن تعود إلا بالخراب والدمار سواء على دولة فلسطين أو على كافة شعوب المنطقة العربية بشكل عام، نظراً لأنها تخدم مصالح أمريكا وإسرائيل في المقام الأول والأخير.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن كل الشعوب العربية والإسلامية يجب عليها التحرك ورفض هذه الاتفاقية، بعد الموقف المخزي الذي اتخذته كل هذه الشعوب من خلال الوقوف صامتين على الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين منذ عام 1948.

وشدد الاتحاد في بيانه على ضرورة وقوف الجميع ثابتاً ضد هذه الاتفاقية التي تهدف إلى إنهاء التواجد الفلسطيني في القدس الشريف، مؤكداً في الوقت ذاته أن اتحاد علماء المسلمين سوف يدعم بكل قوة القضية الفلسطينية.

إقرأ أيضاً: تركي آل الشيخ يُهدي النادي الأهلي أغنية جديدة ويكشف كلماتها