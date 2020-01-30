نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

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نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، نصائح هامة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، نعرضها لكم في السطور التالية.

الابتعاد عن المصابين

جاءت النصيحة الأولى وهي الابتعاد مسافة تصل لثلاثة أقدام عن الأشخاص المصابين، و6 أشخاص عن الأشخاص في حالة السعال أو العطس.

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غسيل اليدين

أما النصحية الثانية فجاءت حول غسيل اليدين باستمرار، وبشكل متكرر، بالماء والصابون لتجنب التقاط العدوى، وينصح بغسيل اليدين قبل الاستعداد لتناول الطعام.

الأقنعة

الأقنعة السميكة تقلل من فرص انتقال الفيروسات، ومتنع ما يقرب من 95% من الأمراض والفيروسات من الانتقال عبرها.

وسائد الطائرة

اتخذ وسادتك في الطائرة وأيضا غطائك الخاص منعا لانتقال العدوى من شخص مصاب، واستخدام سائل معقم مناسب باستمرار.

القفازات

يفضل ارتداء القفازات عند استقلال وسائل المواصلات العامة منعا لانتشار الجراثيم والفيروسات.

وعند التخطيط للسفر لأحد المناطق المصابة، عليك تجنب الاتصال بالحيوانات الميتة، أو تناول اللحوم النيئة او التواصل مع المرضى، وغسل اليدين باستمرار باستخدام محلول مظهر، وتغطية الفم والأنف عند العطس والسعال.