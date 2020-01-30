بعد عقد صفقة القرن.. أبومازن يوجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل

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صرح التليفزيون الإسرائيلي وبالتحديد القناة الـ 12، أن محمود عباس أبو مازن رئيس فلسطين قد قام بإرسال رسالة شديدة اللهجة إلى بنيامين نتياهوة رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي في أعقاب إعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي عن خطته الخاصة بالسلام بمنطقة الشرق الأوسط التي تسمى صفقة القرن.

وأضاف التليفزيون الإسرائيلي أن رسالة محمود عباس أبو مازن جاء فيها، إن خطة السلام الأمريكية تعد بمثابة إلغاء كامل لتفاهمات أوسلو، وأكد أن السلطة الفلسطينية ترى أنه لا يجوز في أعقاب هذا الأمر أن تتنصل بكافة الاتفاقيات مع إسرائيل بما في هذا التنسيق الأمني، وقد أطلق الرئيس الفلسطيني تهديد بأنه سوف يدعوى الشارع الفلسطيني إلى الشروع بأعمال احتجاجية ولكنها غير عنيفة.

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وأوضحت القناة الـ 12 بالتليفزيون الإسرائيلي أن حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية بفلسطين قد عقد اجتماع مع وزير مالية سلطات الاحتلال موشيه كحلون، وقد قام بتسليمه رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وبعد هذا فقد قامت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الخميس بالإعلان عن مصادر إسرائيلية مطلعة أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وبين سلطات الاحتلال مستمر على قدم وساق دون إدراج أي تغيير يذكر.

وقد أعلنت المصادر المطلعة الإسرائيلية أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم نشره عن تحذيرات فلسطينية بالعمل على تقليص أو وقف التنسيق الأمني بين الطرفين.

ويوصل خلال الوقت الراهن جيش الإحتلال الإسرائيلي العمل على تعزيز انتشاره الأمني بالضفة الغربية، وكذلك في مناطق قطاع غزة من أجل التعامل مع أي أمر طارئ.

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