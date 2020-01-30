حالة الهلع والذعر المسيطرة على الأمريكيين تزيد من انتشار فيروس كورونا

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أطلقت الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز العديد من التحذيرات بسبب انتشار حالة من الهلع والذعر بين المواطنين الأمريكيين، وأكد أن تلك الحالة قد تزيد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الصحيفة الأمريكية خلال التقرير الصادر عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن الكمامات قد نفذت من المتاجر بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب حالة الهلع من فيروس كورونا التي تسيطر على الجميع، وأكدت الصحيفة أن العاملين في مجال الرعاية الصحية معرضين لمخاطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا في حالة لم يتمكنوا من الحصول على الأقنعة الواقية والكمامات اللازمة.

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وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن الصيدليات والمتاجر بالولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت عن نفاذ أعداد الكمامات الواقية، مما يزيد من احتمالية وجود عجز كبير في الكمامات والأقنعة الواقية، وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت برصد 5 حالات فقط مصابين بفيروس كورونا المستجد، إلا عملية شراء الكمامات والأقنعة الواقية قد ازداد وتكدست بشكل بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلنت الصيدليات بأمريكا عن نفاذ الكمامات بالكامل، وصرح بعض التجار المشاهير بالولايات المتحدة الأمريكية عبر موقع أمازون أن عمليات التسليم سوف تتأخر لمدة قد تصل إلى عدة أسابيع.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الدراسات الطبية الحديثة قد أثبتت أن ارتداء الكمامات لن يساهم في حماية الأشخاص الأصحاء من الإصابة بأي فيروس، إلا أن احتمالية وجود عجز في الكمامات والأقنعة الواقية بسبب تهافت الأشخاص على الراء يزيد من قلق خبراء الصحة العامة.

نيويورك تايمز: حالة الذعر تعد الخطر الحقيقي لزيادة انتشار فيروس كورونا

وأوضحت الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز إلى أنه من المعتقد أن ارتداء الكمامات والأقنعة الواقية يجد من مخاطر الإصابة وانتشار الأمراض عند ارتداءها في الأماكن المزدحمة مثل غرف الطوارئ، والحافلات التي تحتوي على أعداد كبيرة من الأشخاص وكذلك في مترو الأنفاق، وأوضحت الصحيفة أن الكمامات تعد من التدابير الواقية حيث أنها تحد من انتشار الرذاذ المحمل بالأمراض والفيروسات في الهواء، وعند مخالطة أشخاص مصابين بالعطس أو السعال.

وأشارت الصحيفة أن الخطر الحقيقي الراهن يكمن في حالة الذعر والقلق التي يعاني منها الأشخاص الأصحاء، ويقبلون على شراء الكمامات والأقنعة الواقية والعمل على تكديسها بدون أي داعي لهذا، مما تسبب في نفاذ الأقنعة الواقية والكمامات التي تعد من الأمور الهامة للأطباء وأطقم التمريض الذي يخالطون ويتعاملون من الأشخاص المصابين بالتهابات في الجهاز التنفسي ويلزمهم بالفعل ارتداء الكمامات واستبدالها بمجرد أن تصبح رطبة.

مركز السيطرة على الأمراض يتواصل مع شركات الكمامات لتفادي نقصها بالسوق الأمريكي

كما أكدت الصحيفة الأمريكية أن هناك العديد من المسؤولين بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يعملون على التواصل مع كافة الشركات المصنعة للأقنعة والكمامات الواقية لتفادي نقصها بالأسواق الأمريكية، خصوصاً نقصها في المستشفيات.

صرحت كبيرة المستشارين للرعاية الطبية الوبائية بوحدة تنسيق الأنفلونزا التابعة إلى المركز الدكتورة أنيتا باتل، أن هناك حالة من الذعر تظهر بشكل جلي في زيادة الإقبال على شراء الأقنعة الواقية والكمامات، ويتم التواصل خلال الوقت الراهن مع الشركات المصنعة الذين يفهمون الموقف بشكل كامل، وأعرب عن ثقتها بالشركات المصنعة في قدرتها على سد العجز في الكمامات والأقنعة الواقية بالأسواق.

أعلنت أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأمريكية أول أمس ، أنه من الأمور الضرورية خلال الوقت الراهن أن يقوم المواطنين الأمريكيين بشراء الكمامات، وأكدت أن خطر الإصابة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية يعد منخفض للغاية.

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