البرلمان الأوروبي يُطالب شركات التكنولوجيا بإصدار شاحن موحد لكافة الأجهزة

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حرص البرلمان الأوروبي على مطالبة جميع شركات التكنولوجيا المعروفة على ضرورة استخدام شاحن موحد فقط من أجل شحن جميع الأجهزة الخاصة بها، وذلك في إطار سعي البرلمان للحد من عملية شراء العملاء لشاحن جديد مع كل جهاز جديد.

ووافق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على ذلك القرار في يوم أمس الخميس، حيث أجرى تصويتاً مفتوحاً لكافة أعضاء البرلمان، نظراً لأن الشركات التجارية أصبحت تستغل الأجهزة الجديدة التي تبيعها من خلال تخصيص أسعار خاصة لشواحن هذه الأجهزة، مما يُمثل عبئاً على العملاء سواء في قارة أوروبا أو حتى في بقية أنحاء العالم.

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على صعيد متصل، كانت شركة آبل الأمريكية قد أصدرت بياناً رسمياً في الأيام الماضية أكدت فيه أن توحيد شواحن الأجهزة لن يكون مفيداً على الإطلاق، بل إنه سوف يُساعد على خنق الابتكار إضافة إلى تعطيل العديد من الأجهزة لكافة عملاء الشركة.

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