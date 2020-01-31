منظمة الصحة العالمية تُعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الخميس عن حالة الطوارئ، بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا القاتل في معظم أنحاء العالم، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعاً بسبب وعود الحكومة الصينية في احتواء ذلك الفيروس في أسرع وقت ممكن.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية بعد اجتماع يوم أمس لأعضاء المنظمة أن قرار إعلان حالة الطوارئ قد جاء بعد الاستماع جيداً إلى آراء جميع الخبراء في المجال الطبي.

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وأشار أيضاً إلى أن الحكومة الصينية لم تتمكن من السيطرة على انتشار الفيروس، والدليل على ذلك هو ظهور في حوالي 18 دولة حول العالم بأكمله، مما يجعل جميع الدول مُطالبة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة للحد من انتشار ذلك الفيروس القاتل.

وشدد مدير المنظمة في حديثه على أن إعلان حالة الطوارئ لا يعني انعدام الثقة في الصين وحكومتها، وإنما يبقى الهدف الرئيسي منه هو تحذير بعض الدول النامية التي لا تستطيع منظماتها الصحية محاربة ذلك الفيروس القاتل.

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