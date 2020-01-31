إطلاق أول صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل بعد إعلان المشروع الأمريكي

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أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول الأربعاء أول صاروخ من قطاع غزة، وذلك بعد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية القريبة من قطاع غزة، بعد الإعلان عن المشروع الأمريكي.

ويأتي ذلك بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلنها الثلاثاء الماضي، لتحقيق السلام وحل القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ونشر الرئيس الأمريكي على حساب بموقع التدوينات المصغر “تويتر”، خريطة مستقبلية للحدود بين الدولتين.

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وجاء بالخارطة التي نشرها الرئيس الأمريكي على حسابة 15 مستوطنة إسرائيلية متواجدة في الضفة الغربية بقطاع غزة، وذلك تنفيذا لوعد ترامب بإقامة دولة فلسطينية على اتصال بالأراضي.

وتظهر الخارطة 15 مستوطنة إسرائيلية في منطقة الضفة الغربية المتصلة بقطاع غزة بواسطة نفق، تماشياً مع وعد أطلقه الرئيس الأميركي بإقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.