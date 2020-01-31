مصر تعلن إجلاء رعاياها من الصين وتعلق الرحلات لمنع انتشار “كورونا”

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أعلنت مصر إجلاء رعاياها من الصين ووجه الرئيس عبد الفتاح الصيني، باتخاد كافة الإجراءات لعودة المصريين من مدينة ووهان الصينية، كما علقت شركة مصر للطيران رحلات الطيران بين مصر والصين، منعا لانتشار فيروس كورونا الجديد، الذي بدأ الانتشار في الصين.

وتواصل رئيس الوزراء مع السفير المصري في الصين، وحصل على الموافقة لترتيب عودة المصريين من الصين، وأيضا المصريين المقيمين بمدينة ووهان ويرغبون العودة لمصر، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتنفيذ هذا الأمر.

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ومن جانبه أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك حجر صحي يقام الآن لاستيعاب المصريين العائدين من الصين، حتى التأكد من عدم إصابتهم قبل دخولهم للبلاد، مع التأكيد على إمداد الحجر الصحي بالأطباء الكافيين والمستلزمات الطبية المطلوبة، على أن يكون الحجر لمدة 14 يوما، وهي مدة حضانة المرض.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين المصريين في الصين بالفيروس الجديد، كما أن السفارة المصرية في بكين تابع أوضاع المصريين في الصين باستمرار، وخاصة في مقاطعة ووهان التي بدأ انتشار المرض منها.

وأعلنت الحكومة المصرية رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الفيروس الجديد، كما أنه لم يتم رصد أي إصابات بين المواطنين عكس ما تردد على عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت وزارة الصحة أن هناك غرفة عمليات منعقدة على مدار 24 ساعة.