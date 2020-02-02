فيروس كورونا يتجه إلى إفريقيا ويواصل انتشاره

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره بجميع دول العالم بعد مرور على التوالي منذ ظهور فيروس كورونا المستجد خلال أواخر شهر ديسمبر السابق 2019، وقد ظهر الفيروس لأول مرة بمدينة ووهان في الدولة الصينية بعدها أعلنت 19 دولة في القارة الآسيوية والأفريقية والأوروبية عن ظهور أصابات من فيروس كورونا المستجد بعدد من الدول.
الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد
- اليابان.
- كوريا الجنوبية.
- تايلاند.
- الولايات المتحدة الأمريكية.
- فيتنام.
- سنغافورة.
- ماليزيا.
- تايوان.
- فرنسا.
- استراليا.
- نيبال.
- كندا.
- كمبوديا.
- ألمانيا
- سريلانكا.
- الإمارات.
- فنلندا.
- الفلبين.
- الهند.
- ظهر بالسودان حالتين قد سافرا إلى دولة الصين.
حصيلة فيروس كورونا القاتل حتى يوم الخميس السابق
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس الجديد الذي يعرف بمسمى فيروس كورونا القاتل إلى 170 حالة وفاة حتى يوم الخميس السابق، وقد تركز معظم الوفيات في مقاطعة هوبي، وأعلنت السلطات المسؤولة في الدولة الصينية عن انتشار فيروس كورونا القاتل حيث سجلت حصيلة الإصابات بالفيروس ما يقرب من 7711 حالة تبعاً للتصريحات والبيانات المعلن عنها بشكل رسمي من الدولة الصينية.
وقد تم نشر خريطة تفاعلية عن انتشار فيروس كورونا القاتل في العالم منذ انطلاق الفيروس وحتى الوقت الراهن.
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