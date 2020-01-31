طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية من خلال هواتف الاندرويد و الأيفون

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يزيد عمليات البحث عن كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالمملكة العربية السعودية من خلال هواتف الآندرويد أو هواتف الأيفون، وتعد تلك من الخدمات الجديدة المقدمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ولا يختلف الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر هواتف أجهزة المحمول، ولكن ما يميز خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة الجديدة هو إتاحة الاستعلام خلال أي وقت للوافد أو المقيم في المملكة العربية السعودية عبر الهاتف المحمول خلال أي وقت يرغب فيه العميل.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالسعودية عبر هواتف الأندرويد

لكي يستفيد المقيم أو الوافد في أراضي المملكة العربية السعودية من خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة لابد من تحميل تطبيق أبشر للخدمات، مع التنبيه أن تحميل التطبيق مجاناً دون الحصول على أي مقابل مالي.

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خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر الهاتف الجوال

تحميل تطبيق أبشر للخدمات مجاناً.

إنشاء حساب على التطبيق.

في حالة وجود حساب بالفعل يتم تسجيل الدخول على الحساب الخاص بالشحن عبر التطبيق الذي تم تسجيله مسبقاً.

يتم فتح تطبيق أبشر على الهاتف الجوال.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

تسجيل رقم الهوية.

تسجيل كلمة المرور.

كتابة الرمز المرئي ثم الضغط على تسجيل الدخول.

يتم اختيار خدماتي.

سوف تظهر العديد من الاختيارات، ويتم اختيار خدمات الجوازات.

ثم يتم اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

بعدها سوف يتم طلب إدخال رقم الإقامة، وتسجيل الرمز المرئي.

ثم الضغط على كلمة عرض.

في حالة إذا كان الإقامة سارية سوف يتم إخبار الشخص المستعلم عن تاريخ إنتهاء الإقامة، وفي حالة إذا كانت الإقامة غير سارية سوف يتم إخبار المستعلم بأن صلاحية الإقامة قد انتهت.

خطوات تحديث معلومات الجواز عبر خدمات أبشر بالجوال

يتم تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر للخدمات الإلكترونية.تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالشخص المستعلم عنه.

يتم اختيار خدماتي المتواجدة في القوائم العلوية بتطبيق أبشر الإلكتروني.

يتم اختيار خدمات الجوازات.

ثم يتم الضغط على الخيار الأخير وهو تحديث معلومات الجواز للمقيمين.

ثم يتم اختيار الاسم الذي ترغب الشخص في تحديث بياناته.

ثم يتم إدخال كافة البيانات الجديدة، التي تتضمن على رقم الجواز الجديد، تاريخ اصدار الجواز الجديد، تاريخ انتهاء الجواز الجديد، بلد إصدار الجواز ، مدينة إصدار الجواز.

ثم الضغط على زر تحديث المعلومات.

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