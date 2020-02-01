إجراءات مكثفة في اليابان لمنع انتشار “كورونا”

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اتخذت اليابان إجراءات مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، ورفضت دخول القادمين من مقاطعة هوبي الصينية التي تعتبر مركز اندلاع الفيروس وانتشاره، وأطلق على الفيروس أنه مرض معدي خاص، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقالت الوكالة، إنه يحق للسلطات اليابانية إجراء فحوصات طبية للوافدين، وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن الوضع خطير فيما يخص الحالات التي لا تظهر عليها أعراض الإصابة مثل الحمى أو السعال أو العطس وغيرها.

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ووفقا للإجراءات سيتم منع دخول الأجانب من مقاطعة هوبي لمدة أسبوعين، وهي مدة حضانة الفيروس، وقال مسؤولون يابانيون إنه يجب على الأجانب الآن الإعلان في المطارات إذا كانوا قد زاروا مدينة هوبي خلال تلك الفترة أم لا، كما يمنع حاملي جوازات السفر الصينية والصادرة من المقاطعة الصينية الوسطى من دخول البلاد ضمن التدابير الاحترازية، سواء كانت تظهر عليهم أعراضا للمرض أم لا.

وجاءت تلك التدابير بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طورائ عالمية الخميس الماضي خوفا من انتشار الفيروس بمختلف البلدان.