فيروس كورونا يُجبر أستراليا على حرمان الوافدين من الصين دخول أراضيها

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ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الأسترالية قد اتخذ قراراً في غاية الأهمية يتمثل في حرمان دخول الوافدين من دولة الصين إلى أراضي دولة أستراليا في الفترة القادمة، بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا القاتل بعدما انتشر بكثرة في الصين مؤخراً.

وأكدت قناة “الحرة” الإخبارية أن ذلك القرار يشمل جميع الجنسيات القادمة من الصين باستثناء المواطنين من حاملي الجنسية الأسترالية، على أن يتم حجزهم أولاً في الحجر الصحي في المطارات المختلفة في البلاد من أجل الاطمئنان على عدم احتواء أجسادهم على الفيروس.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك القرار قد جاء بناءً على حالة الطوارئ التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية في يوم الخميس الماضي، علماً بأن حالات الوفاة في الصين قد وصلت حتى الآن إلى حوالي 250 مواطن بسبب فيروس كورونا.

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