وزراء الخارجية العرب يجتمعون اليوم في القاهرة لحسم موقف فلسطين من صفقة القرن

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تشهد الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة اليوم السبت اجتماعاً في غاية الأهمية لكافة وزراء الخارجية العرب، من أجل مناقشة موقف دولة فلسطين من صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت حكومة دولة فلسطين قد دعت في الأسبوع الماضي إلى اجتماع طارئ، من أجل التعبير عن رفضها القاطع لاتفاقية صفقة القرن، بالرغم من أن هذه الصفقة تهدف إلى نشر السلام وإنهاء النزاع بين فلسطين وإسرائيل.

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ومن المقرر أن يشهد اجتماع اليوم حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، علماً بأن موقف فلسطين من صفقة القرن سوف يحسم موقف العرب بشكل عام من هذه الصفقة.

ويُلقي الرئيس محمود عباس خطاباً اليوم على وزراء الخارجية العرب، من أجل توضيح مدى خطورة صفقة القرن في ظل كونها سوف تضمن إضاعة كل حقوق الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن صفقة القرن تتمثل في الاعتراف بإسرائيل كدولة حرة ذات سيادة على معظم أراضي الضفة الغريبة على أن تكون القدس عاصمة لها، فيما تحصل فلسطين على السيادة على بقية الأراضي ومنها ضمنها قطاع غزة على أن يتم اختيار عاصمة جديدة لها.

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