حالة طوارئ بباكستان بسبب أسراب الجراد الصحراوي

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صرحت سلطات الدولة الباكستانية عن إعلان حالة الطوارئ في البلاد من أجل مواجهة غزو أسراب الجراد الصحراوي الذي يغزو باكستان خلال الوقت الراهن ويلتهم المحاصيل الزراعية بشكل كبير مما يزيد من مخاوف انعدام تحقيق الأمن الغذائي بباكستان.

أسراب الجراد الصحراوي تغزو باكستان

صرحت فردوس عاش أوان وزيرة الإعلام بباكستان خلال تصريحات صحفية لها اليوم، نواجه الدولة الباكستانية أسوأ موجة غزو من الجراد الصحراوي منذ أكثر من عقدين، ولهذا فقد قررت الدولة اعلان حالة الطوارئ الوطنية من أجل التعامل مع تهديد الجراد الصحراوي للمحاصيل الزراعية.

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أعلن عمران خان رئيس مجلس الوزراء بباكستان عن موافقة على خطة العمل الوطني من أجل التعامل مع أسراب الجراد الصحراوي، بعد تقديم إحاطة مفصلة عن إبعاد هذا الموضوع مساء أمس الجمعة.

أعلن عضو بغرفة الزراعة بإقليم السند نيسار خاسخالي إلى وكالة “د ب أ” الألمانية، يراودنا حالة من الشك في تحقيق الهدف المنشود من الإنتاج الزراعية لهذا العام 2020 حيث كان من المقرر أن يتم إنتاج 27 مليون طن من محصول القمح.

وأعلن مخدوم خوسرو باختيار الوزير المسؤول عن الأمن الغذائي الوطني والمسؤول عن الجمعية الوطنية أن غزو أسراب الجراد الصحراوي خلال الوقت الراهن يعد غير مسبوق، ويعد نذير بالخطر.

وأضاف، أن السلطات المسؤولة في باكستان تواجه خلال الوقت الراهن صعوبة في التعامل مع أسراب الجراد الصحراوي، بسبب قلة مواردها.

أسراب الجراد الصحراوي بباكستان

هاجمت أسراب الجراد الباكستاني المحاصيل الزراعية بباكستان منذ شهر يونيو السابق من الدولة الإيرانية، وتسبب في الإضرار بمناطق زراعية واسعة في المناطق الجنوبية الغربية، وقد دمر الجراد الصحراوي خلال تلك المرة محاصيل القمح، والقطن، والذرة وبعض من المحاصيل الزراعية الأخرى.

تتواجد أسراب الجراد الصحراوي خلال الوقت الراهن في إقليم السند الواقع في جنوب باكستان، وفي إقليم خيبر باختونخوا الواقع في شمال غرب البلاد، وقد أدت ظروف الطقس الجيد بالإضافة إلى تأخر السلطات الباكستانية في مواجهة أسراب الجراد في تكاثر الجراد بشكل كبير وشن هجوم على الصحراء وعلى مناطق المحاصيل الزراعية بباكستان وبعض البلدان المجاورة لها.

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