رئيس وزراء إثيوبيا يُعلن زيارة سد النهضة بعد الاتفاق المبدئي مع مصر والسودان

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أعلن آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا اليوم السبت عن زيارته لموقع إنشاء سد النهضة، بعدما تم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول طريقة ملء السد بالمياه مع كلاً من مصر والسودان يوم أمس الجمعة.

وكتب آبي أحمد رئيس وزراء دولة إثيوبيا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك التالي:

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زرت سد النهضة هذا الصباح، وهو في تقدم جيد للغاية، المتابعة والدعم لدينا مستمران، تؤكد عملية التطوير أننا سنجعل ازدهارنا حقيقة واقعة وذراع موحدة.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق وأن أعرب عن تفاؤله مؤخراً من توصل الدول الثلاثة إلى اتفاق نهائي بخصوص طريقة ملء سد النهضة، حتى لا تؤثر عملية الملء على الحقوق المائية لأي دولة سواء مصر أو السودان أو إثيوبيا.

ومن المقرر أن تتواصل المفاوضات من جديد في واشنطن عاصمة أمريكا خلال شهر فبراير الجاري، على أن يتم وضع الصيغة النهائية للاتفاق في الاجتماع القادم، حتى يتم غلق ذلك الملف تماماً بعدما أثار جدلاً واسعاً طيلة السنوات الماضية.

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