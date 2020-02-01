انتقادات حادة لقرار ترامب بعد فرض قيود جديدة على مواطني 6 دول

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تعرض رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى انتقادات حادة من قبل المنظمات الغير حكومية ومن النواب الديمقراطيين بعد أن فرض قيود جديدة بشأن دخول مواطني 6 دول إضافية من بينهم دولة السودان ونيجيريا أكبر الدول الإفريقية من حيث عدد السكان إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مرسوم الرئيس الأمريكي المعادي للهجرة.

تضمن المرسوم الرئيس الأمريكي المعادي للهجرة العديد من الإجراءات الجديدة التي من المتعين أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 22 من شهر فبراير القادم، على مواطني 6 دول منهم السودان، ونيجيريا، وبورما، واريتريا، وتنزانيا، وقيرغيزستان، بحسب التصريحات التي أدلى بها بعض من المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتم إدراج بيلاروسيا على اللائحة التي تضمنت أسماء الدول الستة التي تم إصدارها في صحيفة وول ستريت جورنال التي تحدثت عنها مايك بومبيو وزير خارجية اليوم.

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الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يقود حملة مناهضة لقرار ترامب

قاد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية حملة مناهضة لقرار الرئيس دونالد ترامب الذي صدر خلال عام 2017، بعد مرور 3 سنوات من إصدار المرسوم الأول للرئيس المعادي للمسلمين، وقد أكدت إدارة دونالد ترامب هذا الحظر، وقد توسع هذا الأمر ليشمل بعد هذا مواطني 6 دول آخرى معادية للحكومة الأمريكية التي قامت بوضع حد لتلك السياسة.

أكدت المنظمة الأمريكية الغير حكومية ريفوجيز انترناشيونال، أن فرض القيود على الهجرة إلى أمريكا بهذا الشكل تعد تعميماً على أساس الجنسية وعلى أساس الديانة، والعرق وهذا يعد أمر غير ضروري وغير معقول.

النواب الديمقراطيين يدينون اللائحة الجديدة لترامب

أعلن النواب الديمقراطيين عن إدانتهم للائحة الجديدة التي يمكن أن تغذي الخلاف الراهن، وقد صرحت بيني تومسون رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب أن هذا الإجراء يتناسب مع أفكار دونالد ترامب بشأن الهجرة من الدول الستة التي معظمها من السمر والسود.

قيرغيزستان تستدعي السفير الأمريكي وتطلب توضيح القرار

وقد استعدت وزارة الخارجية في قيرغستان سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالبلاد وطلبت منه توضيح قرار الرئيس الأمريكي، وقد برر هذا الإجراء بإن المواطنين في قيرغستان لا يحملون جوازات سفر بيومترية.

وقد قامت وزارة الخارجية بقيرغيزستان بالرد على السفير الأمريكي أن أكثر من 80 دولة في العالم لا منح جوازات سفر بيومترية، لم يتم إدراج هذا ضمن لوائح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورأت وزارة خارجية قيرغيزستان أن تلك القيود قد تم فرضها بشكل انتقائي على بعض الدول، وحذرت قيرغيزستان من الأضرار المترتبة على هذا القرار وعلى علاقة البلدين.

ومن المفترض أن يقوم وزير خارجية نيجيريا التي تعد أحد أكبر اقتصاديات القارة الأفريقية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الاثنين القادم من أجل إجراء حوار استرتيجي بين البلدين.

لا يشتمل الإجراء الجديد على رحلات الأعمال ورحلات السياحة، وصرح أحد المسؤولين أن قرار الرئيس الأمريكي يستهدف بعض الفئات من تأشيرات الهجرة من أجل إتاحة التركيز على الأشخاص الراغبين في الاستقرار بأمريكا، وليس الذين يريدون التوجه إلى الأراضي الأمريكية بهدف الزيارة فقط، وأوضح أن أفراد العائلات سوف يظل بإمكانهم زيارة أقاربهم بأمريكا.

قرار الرئيس الأمريكي عن الهجرة

تم تعليق منح تأشيرة الهجرة إلى المواطنين من بورما، وقيرغيزستان وإريتريا ونيجيريا، بينما يمكن للمواطنين في السودان بعد الوقت الراهن المشاركة في القرعة من أجل الحصول على تصريح الإقامة بواشنطن.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها الكامل للحكومة الانتقالية بدولة السودان التي تحاول التفاوض خلال الوقت الراهن من أجل شطبها من لائحة الدولة المتهمة بدعمها للعناصر الإرهابية والتطرف.

صرح دونالد ترامب خلال الأسبوع السابق على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي الذي عقد في دافوس عن نيته الخاصة بإطلاق لائحة الدول المستهدفة بمرسومه ضد الهجرة الذي تم الإعلان عنه بعد توليه للسلطة خلال شهر يناير لعام 2017، ويجدر هنا الإشارة إلى أن دونالد ترامب قد جعل مكافحته للهجرة هي أحد محاور حملته الانتخابية قبل 4 سنوات، وبعد حملته الثانية للانتخابات الولاية الثانية.

وقد صرح مسؤول أمريكي فضل عدم ذكر أسمه أن دونالد ترامب قد أطلق قراره بناءاً عن تقييم منهجي تم بشكل كامل تم إجراؤه من قبل وزارة الأمن الداخلي، وأوضح أن الدول المعنية بهذا القرار قد بدت غير مستعدة أو عاجزة عن تبني معايير أساسية بمجال تقاسم المعلومات عن الأمن العام والأمن القومي.

مرسوم مكافحة الهجرة 2017

صدر مرسوم مكافحة الهجرة بأمريكا خلال عام 2017، واستهدف هذا المرسوم بشكل عام دولاً يشكل المسلمون معظم سكانها تمنع مواطنيها من دخول أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم وصف هذا القرار من قبل المعادين له بأمريكا بأنه مرسوم معادي للمسلمين أو مرسوم حظر المسلمين الذي أثار العديد من الانتقادات الحادة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن دول العالم على حد سواء.

بعد تلك الانتقادات الحادة لهذا القرار من داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد معارك بالقضاء الأمريكي اضطرت الإدارة الأمريكية إلى إجراء العديد من التعديلات على مرسوم الهجرة عدة مرات.

كما قام الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية العديد من الحملات ضد المرسوم، كما حاول الاتحاد أن يعمل على إثبات وجود أحكام بشكل مسبق ضد المسلمين عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مذكرة بالوعد الذي تم قطعه من الرئيس خلال حملته الانتخابية الخاصة بحظر المسلمين من دول الولايات المتحدة الأمريكية التي أثارت استياء كبير من كافة دول العالم.

وأخيراً فقد أعلنت المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال منتصف عام 2018 على صيغة ثالثة خاصة بالمرسوم الذي حظر على مواطني من 6 دول دخول أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، وهم:

اليمن. سوريا. ليبيا. إيران. الصومال. كوريا الشمالية.

كما تضمن القرار منع مواطني الدول الـ 6 سالفة الذكر من دخول الولايات المتحدة الأمريكية بشكل دائم، تم إضافة دول 7 إلى المرسوم وهي فنزويلا، بالنسبة لمسؤولي معسكر نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي الذين تنتقدهم أمريكا.

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