بسبب “كورونا”.. تايلاند تواجه خسائر ضخمة في قطاع السياحة

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قالت صحيفة بانكوك بوست، إن قطاع السياحة التايلاندي تأثر بشدة بسبب فرض الصين قيودا على سفر الأفواج السياحية حتى أواخر الشهر المقبل، الأمر الذي جاء في إطار محاولات السيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد، وهو ما اضطر منظمة الصحة العالمية لإعلان الطوارئ عالميا، بينما أغلقت الصين مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي من أجل احتواء الوباء.

وأضافت صحيفة بانكوك بوست، أن العديد أيضا من السياح الفرديين (المسموح لهم بالسفر) ألغوا رحلاتهم إلى تايلاند أيضا خوفا من السفر.

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ونقلت الصحيفة عن وزير الصحة العامة التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، أنه من المقرر إطلاق رحلة جوية تجارية، غدًا، من أجل إعادة التايلانديين المغتربين من ووهان، مشيرا إلى أنه سوف يدعو الحكومة لبحث إلغاء امتياز منح التأشيرات لدى الوصول للسائحين الصينيين.

فيما قال يوتاساك سوباسورن، رئيس هيئة السياحة التايلاندية، أنه من المتوقع انخفاض عدد الصينيين القادمين للسياحة في تايلاند بنسبة تصل إلى 80% ليصل إلى 2.32 مليون شخص في الشهور الأربعة الأولى من هذا العام، وهو الأمر الذي سوف يسبب خسائر تقدر بنحو 98 مليون بات (3.14 ملايين دولار) في العائدات.