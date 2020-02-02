استئصال “جنين” من بطن شقيقه البالغ 7 سنوات في الإسكندرية

Advertisements

قال الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن الفريق الطبي بقيادته نجح في استئصال جنين بلغ من العمر 3 أشهر، من بطن شقيقه الذي بلغ 7 سنوات، موضحا أنه حالة نادرة حدثت نحو 100 حالة عالميا.

وأضاف وهيب، أن الطفل كان يعاني من آلام حادة في البطن وخاصة المنطقة اليمنى، ووفقًا لتاريخه المرضي، فقد أجرى المريض تدخلا جراحيا بسيطا، عند عمر 3 سنوات بمنطقة أسفل البطن، مشيرا إلى أنه بعد الفحص ومراجعة الحالة الطبية وإجراء الأشعة اللازمة، تبين إصابة الطفل بورم في التجويف الخلفي في البطن من الناحية اليمني، ما أحدث انسدادا وتضخما بحوض الكلى الأيمن ومنطقة الكبد والاثنى عشر والشريان الأورطي والوريد الأجوف الأسفل، موضحا أنه بعد استئصال الورم تبين أنه جنين داخل تجويف البطن، توقف نموه بعد عمر 3 شهور، ووزنه يبلغ 200 جرام، مؤكدًا أنها حالة نادرة جدًا من بين 100 حالة على مستوى العالم، وخاصة أن الحالة لذكر، وليست لأنثى، موضحًا أن الجراحة جرت بنجاح، ولا يزال الطفل تحت الملاحظة.

Advertisements