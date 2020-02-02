بسبب “غزو الجراد”.. الصومال تعلن حالة الطوارئ

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قال راديو “شابيلي” الصومالي، إن الصومال أعلنت حالة الطوارى بسبب غزو الجراد الصحراوي، لما يشكله من تهديد على الأمن الغذائي الوطني.

ونقل “شابيلي” الصومالي، عن الحكومة الصومالية، قلقها تجاه المخاطر التي يشكلها الجراد الصحراوي لموسم زراعة المحاصيل الذي يبدأ في أبريل المقبل، مشددة على ضرورة التوسع في عمليات المكافحة، مع حماية ودعم سبل عيش المزارعين والرعاة.

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وشدد سعيد حسين وزير الزراعة الصومالي، على ضرورة بذل جهود خمة لحماية الأمن الغذائي وسبل عيش الشعب الصومالي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة، أعلنت أن أسراب الجراد التي تجتاح حاليا شرق القارة الإفريقية هي الأسوأ منذ 70 عاما، مشيرة إلى إنها تحتاج نحو 76 مليون دولار على الفور لكبح انتشارها.