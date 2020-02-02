الصين تعلن عن تفشي إنفلوانزا الطيور في هونان

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قالت الصين، إن فيروس إنفلونزا الطيور “إتش 5 إن 1” القاتل انتشر في مقاطعة هونان، التي تعتبر مركزا لفيروس “كورونا” الجديد.

وقالت وزارة الصحة الصينية، إن ابرز أعراض المرض هو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والرشح المستمر والسعال الشديد بجانب الشعور بالنهجان، إضافة إلى وجود صعوبة في التنفس، إلى جانب التعرض إلى فقدان الوعي (الإغماء) وقد تصل إلى الدخول في غيبوبة تامة.

وأوضحت الصحة الصينية، أنه يجب الحرص على اتباع الإجراءات الآتية لتجنب العدوى، وابرزهم عدم تربية الطيور مثل الدواجن والبط، والتخلص من تربية العصافير والبغبغانات.

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واوضحت علاج الحالات المصابة بفيروس إنفلونزا الطيور تحت إشراف الطبيب يشمل الخطوات التالية، عزل المريض عن المحيطين لتجنب انتقال العدوى، مضيفة أنه تلقي المريض دواء مضاد للفيروس، إضافة إلى تناول أدوية خافضة للحرارة، وضرورة علاج السعال والرشح، إلى جانب أنه في حالة حدوث هبوط في الدورة الدموية يتم وضع محاليل للمريض، وعلاج الفشل التنفسي عن طريق تركيب أنبوبة الأكسجين للمريض، مشددة على ضرورة اللجوء لبعض المضادات الحيوية