تعرف على طريقة العودة إلى السعودية رغم الحصول على تأشيرة خروج نهائي

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حرصت المديرية العامة للجوازات في السعودية على توضيح الشروط اللازمة من أجل ضمان العودة من جديد إلى المملكة العربية السعودية بالنسبة إلى الوافدين من مختلف دول العالم، بالرغم من حصولهم على تأشيرة خروج نهائي في آخر تواجد لهم على أرض المملكة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أن أي وافد خرج من المملكة العربية السعودية بتأشيرة خروج نهائي لا يزال في إمكانه العودة من جديد إلى الأراضي السعودية، وذلك بدون الحاجة إلى عمل إجراءات استقدام جديدة.

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وأشارت أيضاً إلى أن أهم شرط من أجل إتمام هذه الإجراءات بالنسبة إلى الوافدين هو أن يكون الوافد لا توجد عليه أي ملاحظات نهائياً طيلة فترة تواجده الماضية بالمملكة العربية السعودية، وفي حالة كانت خروجه سابقاً بشكل نظامي يُمكنه وقتها العودة من جديد إلى السعودية دون أي مشاكل على الإطلاق.

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