تعرف على الشروط اللازمة لتحويل تأشيرة زيارة الزوجة والأبناء إلى إقامة في السعودية

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كشف مصدر مقرب من المديرية العامة للجوازات في السعودية عن الشروط اللازم توفرها، من أجل ضمان تحويل تأشيرة الزيارة بالنسبة إلى الزوجة والأبناء إلى تأشيرة إقامة في المملكة العربية السعودية.

وأكد المصدر أن هناك بعض الأشخاص يحق لهم تحويل تأشيرة الزيارة بالنسبة إلى الزوجة والأبناء إلى تأشيرة إقامة، وذلك في حالة توفر 3 شروط رئيسية حتى يتم تحويل التأشيرة بنجاح.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الشروط من أجل تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة إقامة تتمثل في كلاً من:

أن يكون الفرد الراغب في دخول المملكة العربية السعودية من أقارب المقيم في السعودية من الدرجة الأولى. أن يكون الشخص المقيم في السعودية يحمل إقامة سارية المفعول. أن يتم توفير جميع الأوراق والمستندات اللازمة المطلوبة بشرط أن تكون غير منتهية الصلاحية.

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