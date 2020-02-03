الصين تأمر بحرق جثث ضحايا “كورونا” وحظر التقاليد الجنائزية

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أصدرت السلطات الصينية، أوامر بحرق جثث ضحايا فيروس “كورونا” الجديد، على أن يكون ذلك بالقرب من مكان تواجدهم، كما حظرت إقامة التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع.

وحسبما نقلت وكالة شينخوا للأنباء، أعلنت السلطات أنه لا يجوز نقل رفات المرضى المصابين المتوفين بين المناطق المختلفة على مستوى المقاطعة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى، وفقا لمبدأ توجيهي مشترك صادر عن المكاتب العامة للجنة الصحة الوطنية ووزارة الشؤون المدنية ووزارة الأمن العام.

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وشددن على أنه يجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من قبل العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، بحيث لا يسمح بفتحها بعد الختم، مؤكدة على المبدأ التوجيهي أنه يتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقا لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.