ظهور سلالة جديدة من “إنفلونزا الطيور” في الصين

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قال موقع بيزنس إنسايدر، إن سلالة جديدة من فيروس “إتش 5 إن 1” المسبب لإنفلونزا الطيور، ظهرت بشدة في مقاطعة هونان الصينية، مؤكدا أن السلالة الشديدة من “إتش 5 إن 1” ظهرت في مزرعة تقع بمدينة شاويانج التابعة لمقاطعة هونان.

وأوضح الموقع، في تقرير عنه، أن السلالة الجديدة ظهرت على 7850 دجاجة متواجدة في المزرعة، ما أسفر عن وفاة 4500 بسبب إنفلونزا الطيور “H5N1″، وقالت الحكومة الصينية إنها أعدمت 17828 دجاجة نتيجة تفشي الفيروس.

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وكانت وزارة الصحة الصينية، أعلنت ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس القاتل “كورونا” إلى 361 حالة، إلى جانب إصابة 17 ألف و205 حالة مؤكدة، مشيرة إلى أن الفيروس لا يزال يتفشى.