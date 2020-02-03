الصين توجه رسالة إلى أمريكا: “أنتم سبب الذعر من كورونا”

Advertisements

أكدت هوا تشونينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي مساعدة ” ملموسة” خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، مشيرة إلى أنها تعمل على نشر الذعر في المنطقة.

وأضافت “تشونينج”، أن الحكومة الأمريكية لم تقدم أي مساعدة ملموسة للجانب الصيني بعد، مضيفة أنها كانت أول دولة تسحب طاقم عملها القنصلي من ووهان، وأول دولة تشير إلى سحب جزئي لطاقم السفارة، والأولى التى تعلن عن حظر دخول المواطنين الصينيين عقب أن أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها لا توصي أو حتى تعارض السفر بالإضافة إلى القيود التجارية ضد الصين، مؤكدة أن الصين واثقة من الفوز في الحرب ضد الوباء، وتحمى حياة المواطنين والأجانب داخل حدودها، كما أن الصين في حاجة إلى أقنعة طبية للوجه وسترات واقية ونظارات حماية.

Advertisements