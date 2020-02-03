مصرع شخص وإصابة 17 آخرين إثر تصادم أتوبيس وسيارة أجرة في أسوان

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تلقى اللواء مدير أمن أسوان، بلاغا بشأن مصرع شخص وإصابة 17 آخرين خلال حادث تصادم على الطريق المؤدي للصحراوي الغربي، بين أتوبيس وسيارة أجرة في مدخل مدينة أسوان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج.

وذكرت التحريات، أن الحادث أسفر عن وفاة (محمد عبد الله ضيفي – 16 عام)، وإصابة (محمد أحمد محمد – 18 سنة)، و(محمد رجب أبازيد – 24 سنة)، باشتباه كسر بالعمود الفقري، و(خالد أحمد محمد – 41 سنة)، باشتباه كسر بالعمود الفقري، و(مصطفى محمد فهمي – 36 سنة)، باشتباه كسر بالعمود الفقري، و(هاشم السيد أحمد – 17 سنة) باشتباه كسر مضاعف في الساق الأيسر، و(حسن عمر حسن – 24 سنة)، باشتباه نزيف داخلي بالمخ، و(محمد حسين رشوان – 18 سنة)، باشتباه ما بعد الارتجاج، و(على عبد المحسن عبد المالك – 19 سنة) بجرح غائر بالركبتين، و(عبد الرازق أيوب عبد الرازق – 33 سنة)، باشتباه نزيف بالمخ، و(محمد خالد عبد الحارث – 19 سنة) بنزيف بالأنف وتورم بالعين واشتباه كسر بالقدم اليسرى، و(أحمد عبد الرحمن دمرداش – 35 سنة) باشتباه كسر بالجمجمة وجرح بالوجه، و(محمد موسى عبد الحميد – 25 سنة)، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و(محمد بيومي محمد – 18 سنة)، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، و(يوسف عبده حليم – 22 سنة) بجرح في القدم اليسرى، و(محمد صبري محمد – 18 سنة)، باشتباه كسر بالذراع اليمن، و(عبد الرحمن بهاء الدين – 17 سنة)، باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وشخص مجهول الهوية 25 سنة، باشتباه كسر بالجمجمة.

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