وزير التعليم يحسم الجدل بشأن تأخير الدراسة خوفا من الفيروسات: “دعونا من حالة الهلع”

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حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الجدل بشأن تأجيل الدراسة بسبب المخاوف من انتشار الفيروسات، مؤكدا أنه حتى الآن ليس هناك أي تعديل في موعد عودة الدراسة.

وأضاف شوقي، عبر صفحته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: “أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء، الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليلا ونهارا كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة، ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة.. دعونا لا نختلق حالة من الهلع، ونلتزم بتقديرات علمية مسؤولة عنها الدولة.. لا يوجد أي تغيير في الوقت الحالي، وسنخبر الجميع في حالة أي جديد، ولكن دعونا نعمل في هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها”.

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