حصيلة فيروس كورونا المستجد بالصين 20 ألف مصاب و425 وفاة إلى الآن

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صرحت السلطات الصحية بدولة الصين اليوم الثلاثاء عن حصيلة فيروس كورونا المستجد إلى الوقت الراهن التي تصل إلى 20 ألف و 438 شخصاً مصاباً و 425 حالة وفاة.

أعلنت اللجنة الصحية الوطنية أنه قد تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 السابقة، جميع الحالات من مقاطعة هوبي التابع لوسط الدولة الصينية، التي تم اكتشاف فيروس كورونا المستجد بها لأول مرة منذ شهر ديسمبر السابق لعام 2019.

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أوضحت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في الصين، والتي تعد هيئة حاكمة عليا بالدولة الصينية، أن تفشي فيروس كورونا المستجد يشكل اختياراً رئيسياً لنظام دولة الصين وقدرة الدولة الصينية على الحكم، بحسب التصريحات التي أعلنت عنها وكالة شينخوا للأنباء الصينية الرسمية.

تكافح خلال الوقت الراهن السلطات الصينية من أجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد الذي وصل كافة المقاطعات الصينية إلى الوقت الراهن وجميع الأقاليم شبه الذاتية الحكم مثل ماكاو وهونج كونج بالإضافة إلى 24 دولة أخرى.

أعلنت بعض الدول مثل الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام عن فرض الحظر على المسافرين القادمين من الصين بينما علقت شركات الطيران من كافة أنحاء العالم مساراتها المباشرة إلى الصين، كنا تقوم بعض من الحكومات الأجنبية خلال الوقت الراهن إجلاء مواطنيها من ووهان الصينية التي تعد بؤرة انتشار فيروس كورونا منذ شهر ديسمبر السابق 2019.

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