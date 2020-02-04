حادث مروري شرقي الجزائر يسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين

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صرح التلفزيون الجزائري الحكومي اليوم الثلاثاء، عن وقوع حادث انقلاب لحافلة نقل ركاب تعمل على الطريق الذي يربط ولاية عنابة شرقي الجزائر وولاية سوق أهراس، وقد أسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 20 أخرين.

كما صرح تليفزيون الجزائر أن حادث السير قد وقع على الطريق الوطني في الجزائر الذي يحمل رقم 16 وبالتحديد في بلدة بولحروش، ويعود سبب هذا الحادث في انقلاب حافلة وسقوطها من على منحدر.

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رئيس الجزائر يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي لسائقي السيارات

بعد وقوع الحادث ترأس عبدالمجيد تبون رئيس الجزائر مجلس الوزراء، وأمر بتشديد الإجراءات بالتعاون مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي لكافة السائقين خصوصاً سائقي وسائل النقل الجماعي والنقل المدرسي ووجه باستخدام الوسائل العصرية من أجل مراقبة السرعة على الطريق عن بعد.

وحث الرئيس الجزائري على ضرورة الانتقال لمرحلة الردع المضاعف من خلال فرض غرامات رادعة على السائقين للحفاظ على الأرواح البشرية، وشدد على ضرورة وجود إضاءات كافية على الطرق السريعة، مع تفقد إشارات الطرق بشكل دوري.

صرح وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود عن وفاة حوالي 3200 شخص، وجرح ما يقرب من 31 ألف في 22500 حادث سير خلال العام السابق 2019، وأكد وزير الداخلية أن معظم حوادث السير التي وقعت خلال العام السابق تسبب في معظمها العالم البشري الذي يكلف خزانة الدولة ما يقرب من مليار دولار أمريكي سنوياً.

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