إعفاء 5 جنسيات من مخالفات المرور والإقامة مقابل الترحيل من السعودية

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صرحت الصحيفة السعودية “عكاظ” عن إصدار توجيهات رسمية في المملكة العربية السعودية تنص على إعفاء 5 جنسيات إفريقية من المقيمين بالسعودية من كافة الرسوم المستحقة للمملكة من رسوم الغرامات، والجوازات، وكذلك المخالفات المرورية المستحقة عليهم وترحيل من يرغب منهم إلى بلاده تبعاً لتلك الفرصة، على أن تكون مدة الإعفاء هي 3 أشهر قابلة للتمديد تبعاً للتوجيهات الصادرة في هذا الصدد، وتكون البداية من مكة المكرمة وتمتد إلى سائر المناطق بالسعودية.

نقلت صحيفة عكاظ عن جهات مسئولة في المملكة أن تلك الآليات سوف يتم تطبيقها على 5 جنسيات وهم:

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إثيوبيا. الصومال. إريتريا. نيجيريا. تشاد.

كما أوضحت الجهات المسؤولة أنه سوف يتم توقيع محاضرات مشتركة مع حاملي الجنسيات سالفة الذكر في هذا الصدد، مع تزويد الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بنسخ من هذا القرار من أجل التنفيذ والمتابعة.

وتبعاً لهذا القرار فإنه سوف يتم تسجيل تلك المستحقات المالية على هؤلاء الأشخاص المرحلين باعتبار أنها ديوناً واجبة السداد في حالة رغبتهم في العودة مرة ثانية إلى أراضي المملكة العربية السعودية، من خلال مركز المعلومات الوطني الذي يقدم الدعم الفني إلى إدارة الجوازات بالمملكة بإدراج رمز مخالفة على نظام الوافدين يتم إصداره إلى وكالة الوزارة للأحوال المدنية على أن يتم إصدار شهادات ميلاد للأشخاص الذين ليس لديهم الشهادات.

القنصلية الإثيوبية تتسلم التوجيهات من الخارجية السعودية

وأعلن القنصل المستشار للشؤون السياسية في القنصلية الإثيوبية بجدة مصباح محمد، أن القنصلية ق تسلمت بالفعل التوجيهات من خلال وزارة الخارجية السعودية، كما تم تعقد اجتماع مسبق مع عدة جهات من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، بحضور مكتب العمل، والخطوط الطيران السعودية من أجل وضع الترتيبات اللازمة، كما تم استبعاد عمليات حصر مسبق للاعداد المتوقع أن تغادر أراضي المملكة العربية السعودية، وأضاف أنه سوف يتم إجراء العمل على استكمال كافة الاجتماعات مع الجهات المختصة بالسعودية خلال وقت لاحق من أن البدء في تنفيذ القرار.

ويجدر هنا الإشارة إلى قيام لجنة قد تم تشكيلها من الوزارة والجهات السعودية وهي كالتالي:

وزارة الخارجية.

وزارة الداخلية.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

مركز المعلومات الوطني.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

الخطوط الجوية السعودية.

حيث تم عقد فعاليات اجتماعات عدة بشأن الموافقة على الآليات لتحديد المسؤوليات للجهات التي لها علاقة بترحيل المواطنين الإثيوبيين من السعودية، عقب ترتيب فعاليات اجتماع عاجل مع الجانب الإثيوبي من أجل توقيع محضر مشترك بين الجانبين بهذا الشأ،.

أعلنت مصادر في السفارة الإثيوبية بالمملكة العربية السعودية أنها قدمت مرئياتها إلى وزارة الخارجية السعودية التي تضمن قيام الجانب الإثيوبي بإصدار وثائق وتذاكر سفر بالإضافة إلى إصدار شهادات ميلاد لرعاياها في المملكة العربية السعودية والعمل على سرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، على أن يكون إصدار وثائق السفر يومياً بما لا يقل عن 200 وثيقة بمكة المكرمة، و400 وثيقة بسائر المناطق من أجل تحديد عدد رعاياها في تلك المناطق.

كما تضمنت الآليات أيضاً التأكد على الرعاية الإثيوبيين بمراجعة إدارات المرور من أجل إسقاط السيارات المسجلة بأسمائهم بالحاسب الآلي حتى يتمكنوا من مغادرة أراضي المملكة العربية السعودية، كما تعمل الخطوط الجوية السعودية على تحديد مسار نقل الإثيوبيين المستبعدين من المملكة وتسخير كافة إمكانياتها من أجل ترحيلهم.

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