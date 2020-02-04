فيديو.. شخص يتجرد من مشاعر الإنسانية ويقطع رأس زوجتة ويتجول بها وسط شوارع المدينة

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شهدت أحد المدن التابعة للهند حادث مروع حيث قام مواطن هندي بقتل زوجته وقام قطع رأسها وظهر هو يتجول حاملاً رأس زوجته في يديه وسط الشارع، وتم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات الأمنية.

ظهر مقطع فيديو مروع تم نشره من قبل الصحيفة البريطانية “ديلي ميل” تظهر مواطن هندي يسمى أخيليش راوات الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، وقد قام بقتل زوجته، وقطع رأسها وتجول بها في الشارع وسط حالة من الذهول والذعر التي سيطرت على الجميع.

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أوضح التقرير الصادر عن الصحيفة البريطانية أن هذا الحادث المروع قد وقع في قرية بهادور بور الهندية، وقد صرح آرفيند تشاتورفيدي مدير شرطة حيدر أباد، أن المواطن المتهم قد تم إلقاء القبض عليه، ويتم خلال الوقت الراهن إجراءات تحقيقات ضد المتهم من قبل الجهات الأمنية بناءاً على طلب تقدم به والد الضحية.

أظهرت التحريات الأمنية أن الزوجين قد تزوجا قبل عامين فقط، وأنجبا خلال العام السابق طفلة، ولكن الطفلة قد توفيت بشكل مأساوي بعد بضعة أيام بسبب إصابتها بمرض، وأعلن مدير شرطة حيدر أباد أن الضحية كانت تعيش في منزل والديها بعد وفاة ابنتها، وقد تمكن المتهم من إعادتها إلى المنزل قبل 4 أيام فقط من الجريمة، وقد نشبت مشاجرة بيهم وهجم عليها الزوج، وهو ممسك بسلاح حاد خارج المنزل وقام بقطع رأسها وبدأ بالسير بها في اتجاه قسم الشرطة وهو حاملاً رأس زوجته في يده.

ولا تزال خلال الوقت الراهن التحقيقات جارية لمعرفة الدافع وراء ارتكاب تلك الجريمة المروعة، وقد تم إحراز سلاح الجريمة الذي عثر عليه أمام منزل المتهم.

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