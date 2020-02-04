الكشف عن مصير المصريين الممنوعين من مغادرة الصين بسبب فيروس كورونا

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صرحت السفير المصري ببكين اليوم محمد البدري، السلطات بدولة الصين قد قامت بجهود كبيرة للغاية في إطار مواجهتها لفيروس كورونا المستجد، وأكد أن الصين تدافع عن العالم.

جاءت تصريحات السفير المصري ببكين خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “مساء دي إم سي”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية DMC، وأكد أنه لم يتم احتجاز مواطنين مصريين في الصين، ولكن السلطات الصينية أمرت بمنع سفر اثنين من المصريين وقد تم وضعهم في الحجر الصحي بالصين بعد الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

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وأكد أن هناك 2 من المواطنين المصريين قد تم الاشتباه باصابتهما بفيروس كورونا المستجد مما منعهم من السفر من الصين بعد فحصهم تبين الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا، وشدد على ضرورة التفريق بين الاحتجاز وبين المنع حيث أن الفرق بينهما كبير.

وأوضح السفير أن المواطنين الممنوعين من السفر خارج الصين والعودة إلى مصر لن يسمح لهم بالسفر إلا بعد مرور 14 يوماً، ليتم الانتهاء من إجراءات العزل في مدينة ووهان الصينية، وأكد السفر على إعادة المصريين من ووهان إلى الأراضي المصرية، وأكد أن عملية نقل المصريين تتم بشكل مرتب ومنظم للغاية.

وأكد السفير أنه خلال الوقت الراهن لا يوجد علاج لفيروس كورونا المستجد، ولكن هناك متعافين بسبب قوة مناعتهم، وأكد أن المتعافين من الفيروس عددهم في تزايد.

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سفير مصر في الصين يوضح كيف يتم التعامل مع المصريان الممنوعان من العودة لمصر #مساء_dmc سفير مصر في الصين يوضح كيف يتم التعامل مع المصريان الممنوعان من العودة لمصر#مساء_dmc Posted by dmc TV on Monday, February 3, 2020