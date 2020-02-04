تصنيف غلوبال فاير باور يعلن عن تفوق الجيش المصري على جيوش المنطقة

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أظهرت تصنيف الصادر عن موقع “غلوبال فاير باور العسكري” عن تفوق الجيش المصري على نظرائه ي منطقة الشرق الأوسط، حيث حل الجيش المصري في المركز الـ 9 عالمياً.

ترتيب جيوش العالم

الجيش الأمريكي. الجيش الروسي. الجيش الصيني. الجيش الهندي. الجيش الياباني. جيش كوريا الجنوبية. الجيش الفرنسي. الجيش البريطاني. الجيش المصري. الجيش البرازيلي. إيطاليا ألمانيا تركيا إيران باكستان إندونيسيا السعودية إسرائيل استراليا إسبانيا

وأوضح الموقع أن القوات البرية التابعة للجيش المصري تمتلك ما يقرب من 4295 دبابة قتال، بالإضافة إلى امتلاك ما يقرب من 11700 عربة مدرعة، كما أن القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة المصرية لديها ما يقرب من 316 قطعة بحرية، موزعة ما بين حاملتي مروحيات و7 فرقاطات، بالإضافة إلى وجود 8 غواصات، و7 كورفيت، كما يوجد 45 وحدة مرور ساحلي، بالإضافة إلى 31 وحدة من كاسحات الألغام البحرية.

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