لم يصافحها.. رئيسة مجلس النواب تمزق خطاب ترامب

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مزقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاص بحالة الاتحاد، وذلك في رد منها على عدم مصافحته لها، وتجاهلها أثناء مد يدها.

وفي تصريحات إعلامية، وصفت نانسي بيلوسي تمزيق نسخة خطاب ترامب، بـ”التصرف المهذب” نظرًا إلى وجود خياراتٍ أخرى.

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وأمضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نحو ساعةٍ و18 دقيقة، جالسةً خلف الرئيس الأمريكي، في حالة حزنٍ بعدما تجاهل مصافحتها، عن قصد، عقب تسليمها نسخة رسمية من خطابه.

وفي تغريدة على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، اتهم حساب البيت الأبيض الرسمي نانسي بيلوسي، بتمزيق قائمة فيها لحظات إنسانية مؤثرة، وردت في خطاب ترامب، معددا أمثلة منها.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألقى خطابًا، أمس، في غرفة مجلس النواب التي شهدت التوصية بعزله من منصبه.