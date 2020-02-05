السعودية ترد على أنباء “إلغاء نظام الكفالة”

Advertisements

في أول تعليق رسمي على أنباء “إلغاء نظام الكفالة”، نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أمس، ما يجرى تداوله بخصوص إلغاء نظام الكفالة للعاملين في المملكة، والذين يصل عددهم إلى أكثر من عشرة ملايين عامل.

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في بيان منها، إن أي قرارات تخص سوق العمل لا تصدرها وحدها وإنما تشارك فيها جميع الجهات الحكومية وكذا قطاع الأعمال، مناشدة بأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي.

Advertisements

كانت صحيفة سعودية، أعلنت أنها هناك قرارًا تتجه الحكومة السعودية إلى تطبيقه يخص إلغاء نظام الكفالة، وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل، بحسب مصادر خاصة للصحيفة.